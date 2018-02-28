إنتاج النفط الأمريكي يسجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام حطم رقما قياسيا للإنتاج استمر 47 عاما في نوفمبر، ثم انخفض قليلا في ديسمبر، في الوقت الذي يواصل فيه إنتاج النفط الصخري إحداث تغيير أساسي في أنماط الإمدادات العالمية.

وزاد إنتاج النفط الأمريكي إلى 10.057 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني وفقا لأرقام معدلة من إدارة معلومات الطاقة.

وقالت إدارة المعلومات إن الإنتاج في ديسمبر كانون الأول انخفض 108 آلاف برميل يوميا إلى 9.949 مليون برميل يوميا.

والرقم القياسي السابق للإنتاج هو 10.044 مليون برميل يوميا.