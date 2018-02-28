أوروبا "ترتجف" بسبب موجة صقيع سيبيرية ووفاة أكثر من 40 شخصا

أدت موجة الصقيع القادمة من سيبيريا والتي تضرب أوروبا إلى وفاة أكثر من أربعين شخصاً، معظمهم من المشردين فيما تستمر الاضطرابات في حركة النقل.

وخلفت موجة الصقيع التي أطلق عليها في فرنسا "موسكو-باريس" وفي هولندا "دب سيبيريا" وفي السويد "مدفع الثلج" وفي بريطانيا "وحش الشرق"، وفاة 46 شخصاً على الأقل منذ الجمعة، بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس هم 18 في بولندا وستة في تشيكيا وخمسة في ليتوانيا وأربعة في فرنسا وسلوفاكيا وإثنان في كل من إيطاليا ورومانيا وسلوفينيا وشخص واحد في هولندا، وفي استونيا، توفي سبعة أشخاص جراء البرد خلال فبراير.

وبلغت الحرارة 21 درجة مئوية تحت الصفر في المناطق الجبلية في كرواتيا والبوسنة و20 درجة تحت الصفر في لوبك بشمال ألمانيا و19 درجة تحت الصفر في جنوب بولندا و18 درجة تحت الصفر في لييج ببلجيكا وعشر درجات تحت الصفر في نواحي لندن.

وفي سويسرا، انخفضت درجة الحرارة إلى 36 درجة مئوية تحت الصفر في غلاتالب غير المأهولة والمعتادة على هذا النوع من الصقيع والواقعة على ارتفاع 1850 متراً.

وفي فرنسا، كان ليل الأربعاء الأشد برودة هذا الشتاء حيث بلغت الحرارة 12 درجة مئوية تحت الصفر في ميتز الواقعة في شمال شرق البلاد.

وكان المشردون الأكثر تأثراً بهذه الأحوال الجوية التي يتوقع أن تستمر حتى الخميس، حيث توفي ثلاثة منهم في فرنسا وتشيكيا منذ الجمعة وإثنان في إيطاليا بعدما رفض أحدهما ترك الموقع الذي كان ينام فيه بالهواء الطلق في ميلانو.

وفي بلجيكا، اتخذت عدة مدن قراراً غير مسبوق بإجبار المشردين على البقاء في الملاجئ، وفي ألمانيا، دعت هيئة مساعدة المشردين إلى بقاء مراكز الاستقبال مفتوحة طوال اليوم وليس ليلاً فقط.

وقالت ويرينا روزنيكي رئيسة الهيئة التي سجلت أربع وفيات جراء البرد منذ مطلع الشتاء: "الموت ممكن من البرد خلال النهار كذلك".

وفي فرنسا أعلن الوزير جاك ميزار "توفير 150 ألف مكان إيواء وهو رقم غير مسبوق".

من جانبه قال عمدة لندن صديق خان: "من لديهم منازل يمكن أيضاً أن يكونوا بحاجة للمساعدة في هذا الطقس، إذا كان لديكم جيران من المسنين أو ضعاف الحال تأكدوا أنهم بخير وأن لديهم مخزوناً كافياً من الأغذية والأدوية في منازلهم ومن قدرتهم على إبقاء منازلهم دافئة (18 درجة على الأقل)".

أما في إيرلندا، فقد سارع السكان إلى الأسواق لتخزين الطعام مع اقتراب العاصفة "إيما" التي يتوقع أن تتسبب بتساقط اكبر كمية من الثلوج في البلاد منذ العام 1982.

وانتشرت صور لرفوف الخبز الفارغة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت السلطات حالة "الإنذار الحمراء" وطلبت من جميع سكان مقاطعتي مونستر (جنوب غرب) ولينستر (شرق) البقاء في مكان محمي بين (الساعة 16:00) الخميس و(الساعة 12:00) الجمعة.

وتسبب الجليد والثلوج في كل مكان بأوروبا باضطراب حركة السير على الطرق والملاحة الجوية والقطارات، وألغيت أو تأخرت العديد من الرحلات في المطارات البريطانية.

وفي إيرلندا ألغت شركة "ريان إير" للرحلات المنخفضة الكلفة جميع رحلاتها المنطلقة من دبلن أو القادمة إليها.

وفي هولندا اشتد الإقبال على التزلج، لكن رغم درجات حرارة تدنت إلى 15 درجة تحت الصفر محلياً فإن الظروف لم تكن ملائمة لممارسة هذه الهواية.

ففي هانك غرب البلاد لقي رجل (75 عاماً) مصرعه اليوم الأربعاء بعد أن سقط في الماء المتجمد إثر مروره بجليد رفيع جداً، وسجلت العديد من الحوادث المماثلة في قرى قرب اوترخت وأمستردام بيد أنه أمكن إنقاذ الضحايا في الوقت المناسب.

وأعرب النمسويون عن تعاطفهم بشكل خاص مع لودويغ راسر ونوربرت داكسباخر الموظفين في محطة "سونبليك" لأحوال الطقس على ارتفاع 3109 أمتار فوق سطح البحر.

وصنفتهما صحيفة "أويستريخ" على أنهما صاحبا "أبرد وظيفة في النمسا"، وتتمثل مهمتهما في الخروج لقياس درجة الحرارة ثلاث مرات كل يوم.

وقال لودويغ "نحتاج الى ساعة لرفع الأرقام من أجهزة القياس، وفي درجة حرارة عند 32 تحت الصفر (الثلاثاء) ما نشعر به مع الريح هو 60 درجة تحت الصفر".

وأغلقت العديد من المدارس في المملكة المتحدة وإيرلندا وشمال البرتغال والبوسنة وكوسوفو إضافة إلى البانيا حيث عزلت بعض القرى والبلدات بشكل كامل بسبب الثلوج.