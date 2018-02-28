3.89 تريليون ريال أصول أكبر 100 شركة سعودية .. والإيرادات 629 مليارا

حققت أكبر 100 شركة سعودية في القائمة السنوية التي تصدرها صحيفة "الاقتصادية" لعام 2017، أرباحا تعادل نحو 19.2 في المائة من مجموع رساميلها، مقارنة بـ 22.1 في المائة في قائمة عام 2016.

وأظهرت تحليلات وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، للقائمة، أن أكبر 100 شركة سعودية لعام 2017، حققت إيرادات بنحو 628.7 مليار ريال، فيما بلغت أصولها 3.89 تريليون ريال، وفقا لبيانات عام 2016 (وهي البيانات المدققة التي تم اعتمادها لإصدار قائمة 2017).

واستحوذت أكبر سبع شركات من حيث الإيرادات، على 51.2 في المائة من إيرادات الـ 100 شركة، وهي: شركة سابك، شركة الاتصالات السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترو رابغ"، شركة صافولا، البنك الأهلي التجاري، وشركة التصنيع الوطنية.

وتصدرت شركة سابك القائمة من حيث الإيرادات بـ 135.8 مليار ريال، تشكل 21.6 في المائة من إجمالي إيرادات الـ 100 شركة، تلتها شركة الاتصالات السعودية بنحو 52 مليار ريال، ما يعادل 8.3 في المائة من الإجمالي.

كما حققت أكبر 100 شركة سعودية في قائمة أكبر 100 شركة لعام 2017 التي تصدرها صحيفة "الاقتصادية" سنويا، أرباحا تعادل نسبتها من حقوق الملكية (حقوق المساهمين) نحو 9.1 في المائة مقارنة بـ 10.2 في المائة في قائمة عام 2016، فيما حافظت أربعة قطاعات على صدارة ترتيب الشركات في قائمة أكبر 100 شركة لعام 2017، وهي قطاعات: "البتروكيماويات" و"الطاقة" و"المصارف" و"الاتصالات".

ويمكن الاطلاع على التحليلات والجرافات والمقالات الخاصة بقائمة الاقتصادية لأكبر 100 شركة سعودية من خلال الرابط التالي.