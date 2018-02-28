ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية ومخزون البنزين يقفز

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، وقفزت مخزونات البنزين، بينما انخفضت المخزونات من نواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 23 فبراير شباط، مقابل توقعات لزيادة قدرها 2.1 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما هبطت 1.2 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك المصافي من النفط الخام زاد 49 ألف برميل يوميا، بينما تراجع معدل تشغيل المصافي 0.3 نقطة مئوية.

وزادت مخزونات البنزين 2.5 مليون برميل يوميا، مقابل توقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاض قدره 190 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تهبط 709 آلاف برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 860 ألف برميل يوميا.