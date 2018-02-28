بوتين: نمو حجم التجارة بين روسيا والنمسا بأكثر من 40% خلال 2017

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء خلال لقائه مع رئيس الوزراء النمساوي زباستيان كورتس: "إن حجم التجارة بين روسيا والنمسا زاد بأكثر من 40% خلال العام الماضي".

وأضاف بوتين، خلال اجتماع في موسكو: "إن المؤسسات الروسية استثمرت 23 مليار دولار في النمسا خلال العام الماضي، في حين استثمرت المؤسسات النمساوية في روسيا 5 مليارات دولار".

من ناحيته، أشار كورتس إلى أن "السياحة ساهمت في التطور الإيجابي للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين بحسب بيان رسمي".

وأضاف كورتس في تصريحات للصحفيين بعد الاجتماع: "إن النمسا تدعم أيضاً خط أنابيب الغاز المقترح "تيار الشمال2" لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى وسط أوروبا".

وأعربت دول شرق أوروبا عن قلقها من أن خط الأنابيب "تيار الشمال2" سيزيد الطاقة التشغيلية لخط الأنابيب الحالي "تيار الشمال" وهو ما يمكن أن يهدد سوق الغاز الأوروبية وأمن الطاقة في القارة نتيجة ازدياد الاعتماد على واردات الغاز الروسي.

وأعرب كورتس عن تفاؤله بفرص العمل مع بوتين لتحسين علاقة روسيا مع الاتحاد الأوروبي، وكان كورتس قد ذكر أنه "استمتع بالعمل مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عندما كان وزيراً لخارجية النمسا".

يذكر أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تدهورت بصورة لم تشهدها منذ سنوات الحرب الباردة التي انتهت في مطلع تسعينيات القرن العشرين، على خلفية ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية من جانب واحد، رداً على الإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي لروسيا.

وقد فرضت القوى الغربية بما فيها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على روسيا، لإجبارها على إعادة شبه جزيرة القرم إلى السيادة الأوكرانية.