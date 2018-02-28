نادي الفروسية يقيم سباقه الـ 57 يوم الجمعة المقبل

يقيم نادي الفروسية حفل سباقه الـ 57 على مساهمة وهدية نادي الفروسية , ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439هـ , وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمدينة الرياض عصر يوم الجمعة المقبل .

وبين مدير عام نادي الفروسية صالح بن علي الحمادي أن السباق يتكون من عشرة أشواط , حيث سيخصص الشوط الخامس على جائزة نادي الفروسية التـقديرية , فيما سيتم تخصيص الشوط التاسع لمساهمة نادي الفروسية , و سيكون الشوط العاشر على هدية نادي الفروسية .