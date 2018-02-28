المؤسسة العامة للصناعات العسكرية توقع مذكرة تفاهم مع "سابك"

وقع رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية محمد الماضي، والرئيس التنفيذي لشركة سابك يوسف البنيان اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مشتركة في مجال البحث العلمي والتقنية، وذلك على هامش فعاليات اليوم الرابع لمعرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد 2018".

وتهدف المؤسسة من خلال توقيع هذه المذكرة لتعزيز تعاوناتها الرامية لتحقيق التنمية في مجالات التقنية والبحوث العلمية، والوصول بمنتجاتها لمستوى التطلعات، وهو الأمر الذي يكفل لمنتجاتها الوصول لمستوى مثيلاتها في الدول المتقدمة.