56 جهة ترصد سير عمليات التنمية الحضرية في الرياض.. ومراقبة الإنجاز

تشارك 56 جهة من كل القطاعات، في عمليات المرصد الحضري لمدينة الرياض، لرصد سير عمليات التنمية الحضرية للمدينة في جميع جوانبها، وإنتاج مجموعة من المؤشرات الحضرية الشاملة لكل ما يختص بإعداد السياسات والبرامج التنموية، لتمكين القطاعات المختلفة من تقييم أدائها وتطويره، ومقابلة المتغيرات المستجدة وذات الإيقاع السريع، فضلا عن تسهيل متابعة تطبيق الخطط والسياسات، ومراقبة الإنجاز.

وقال فيصل بن بندر؛ أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، خلال افتتاح الملتقى الثاني للمرصد الحضري لمدينة الرياض، أمس، إن مدينة الرياض تشهد كسائر مدن المملكة نهضة حضارية شاملة، عززت من دور العاصمة الوطني، ومكانتها الدولية المرموقة، وزادت من قدراتها الاقتصادية وجاذبيتها الاستثمارية، وأسهمت في النهوض بمرافقها وقطاعاتها الحيوية بما انعكس على مستوى جودة الحياة في المدينة، إلى المكانة اللائقة بها بين مدن العالم الحديثة". وأكد أن من شأن المرصد الحضري، الذي تشارك فيه جميع القطاعات المعنية في المدينة، الحكومية منها والأهلية والمجتمع المدني، المساهمة في تيسير الوصول إلى المعلومة المطلوبة وربطها بسياسات التنمية في المدينة، ومساندة كل أعمال التخطيط والإدارة المحلية، وتعزيز ثقافة المتابعة والمراقبة والتقويم، وصولا إلى رؤية مشتركة تحدد أولويات العمل المستقبلي في مختلف جوانب التنمية.

من جانبه، قال طارق بن عبدالعزيز الفارس؛ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، إن تأسيس المرصد الحضري لمدينة الرياض وإعلان مؤشراته الحضرية، يشكل تتويجا لرحلة طويلة من الدراسات والخطط والمشاريع، التي شهدتها المدينة في طريق توجيه قرارها الاستراتيجي، وتطوير واقعها الراهن، واستشراف مستقبلها.

ووفقا لدراسة قياس الرضا لسكان مدينة الرياض، أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، فقد أظهرت أن 76 في المائة ممن شملهم الاستطلاع اعتبروا أن جودة الحياة في مدينة الرياض أصبحت أفضل مما كانت عليه قبل خمس سنوات، وأنهم راضون بشكل كبير عن حياتهم.

فيما أشار 88 في المائة من السكان واثقين بمستقبلهم ويتوقعون الأفضل خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن بين أسباب هذا النتيجة ارتفاع شعور السكان بالثقة والتفاؤل بعد إطلاق "رؤية 2030". وخلال الجلسة قدم عبدالرحمن بن عبدالله السلطان؛ المدير التنفيذي للمرصد الحضري لمدينة الرياض، عرضاً عن نتائج المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض لعام 1438هـ التي أقرتها الهيئة العليا في اجتماعها الأول لعام 1439هـ، حيث أظهرت تقدما إيجابيا حققته المدينة في عدد من مؤشراتها، مقارنة بنتائج الرصد السابقة.

واشتملت هذه المؤشرات على 117 مؤشراً تناولت أهم القضايا الحضرية في المدينة ضمن عشرة محاور رئيسة مثلت الهيكل العام للمؤشرات، تغطي النطاق الجغرافي للعاصمة، وتشمل (المؤشرات التعريفية، الخدمات العامة، التنمية الاجتماعية، التنمية الاقتصادية، النقل المستدام، تنمية وتطوير البنية التحتية، الإسكان، البيئة المستدامة، الإدارة المحلية، والترفيه).

وتضمن الملتقى الذي عقد ليوم واحد، جلستي عمل، أقيمت الأولى، تحت عنوان: (الأهداف والمعايير والتحول إلى المراصد الذكية)، واشتملت على ثلاث أوراق عمال تناول: “أهداف التنمية المستدامة 2030”، وآليات بناء المعايير المرجعية للمؤشرات الحضرية، وتحويل المراصد الحضرية إلى مراصد ذكية.

فيما تضمنت الجلسة الثانية، ورقة عن المرصد الحضري الوطني، عرضاً عن نتائج “المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض لعام 1438هـ”، واستعراض نتائج “دراسة قياس الرضا لسكان مدينة الرياض” التي أعدتها الهيئة العليا لاستطلاع رضا السكان عن جودة الحياة في مدينة الرياض، ورصد توجهات واهتمامات السكان بشأن مجموعة واسعة من الخدمات والمرافق، والقضايا الحضرية والتنموية في المدينة، والكشف عن اتجاهات واحتياجات السكان المستقبلية.