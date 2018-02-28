25 شركة صناعية تدرب طلاب «التدريب التقني»

قال الدكتور أحمد الفهيد؛ محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إن 25 شركة صناعية تدرب طلاب وطالبات المؤسسة، منوهاً بأنهم يهدفون إلى الوصول إلى 35 شركة في 2020.
وأوضح الفهيد خلال حديثه على هامش معرض "أفد 2018 " في الرياض أمس، أن نسب التوطين في القطاع الخاص لا تتجاوز 17 في المائة حسب إحصاءات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أن من يتجه من خريجي الثانوي إلى قطاعات التدريب التقني والمهني أو التخصصات التطبيقية قليل جداً مقارنة بدول مجموعة الـ20 التي وصلت إلى 40 في المائة.
وأشار إلى أن "المؤسسة تسعى مع نمو نسبة المتجهين للقطاع إلى مواءمة التدريب مع الشركات الصناعية، حيث تم الاتجاه للشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص بشتى الاتجاهات".
وزاد أن "القطاع الخاص شريك للمؤسسة، وأن هناك ما يقارب الـ 300 وحدة تدريبية و200 كلية تقنية للبنين والبنات، وكليات تقنية عالمية ومعاهد تدريب صناعية، إلى جانب ألف معهد للبنين والبنات على مستوى المملكة، وأن المتدرب في الشراكة الاستراتيجية يتقاضى ثلاثة آلاف ريال، وخدمة التسجيل في التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى أن الوظيفة مضمونة بعد التدريب بعد تخرجه في الشركات أو المكان الذي تدرب فيه".
وبين أن التنسيق في كل ما يتعلق بالمدخلات تحت مظلة وزارة التعليم، مشيراً إلى أن أكثر من 64 في المائة من مخرجات المؤسسة مسجلون في التأمينات الاجتماعية ونسبة منهم في القطاعات العسكرية، حيث تم افتتاح تخصص للحج والعمرة في مكة المكرمة الذي يعد أحد مجالات السياحة والفندقة.
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