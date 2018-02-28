الأسهم السعودية تحافظ على مستويات الدعم مع ارتفاع محدود للسيولة

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 7465 نقطة فاقدة ست نقاط، في أدنى خسائر تسجلها السوق في الجلسات الثلاث الأخيرة مع تزايد السيولة بشكل محدود والمحافظة على مستويات الدعم 7450 نقطة.

وشهدت الجلسة تداول السوق في المنطقة الخضراء ما يظهر اهتمام المشترين بالمستويات السعرية الحالية، وفي حال استمرار هذا الاهتمام سنجد السوق اليوم تحافظ على المستويات الحالية وتبدأ في تأسيس موجة ارتفاع جديدة، مدعومة بالنتائج الإيجابية للشركات مثلما حدث في سهم "التصنيع" ما يؤكد اهتمام المستثمرين بالسوق متى ما ظهرت حوافز إيجابية أو فاجأت توقعاتهم.

القطاع المصرفي لا يزال يتداول بمكررات ربحية منخفضة رغم تحقيق القطاع نتائج إيجابية ما يجعله قادرا على قيادة أية ارتدادات في السوق، وقطاع المواد الأساسية بقيادة البتروكيماويات سيلعب دورا مساندا نظرا لتحسن أسعار منتجاتها. السوق تقترب من شهر آذار (مارس) التي ستعلن فيه النتائج المالية للشركات ومن الممكن أيضا إعلان انضمامها لمؤشر فوتسي رسيل ما سيجعل وتيرة النشاط تتزايد خلال الفترة المقبلة، وتلك الحوافز قد تقي السوق من الانزلاق في موجة تراجع في حالة عودة أسعار النفط للتماسك، حيث إنها تتراجع بما يفوق 1 في المائة خلال جلسة أمس بعد إغلاق السوق المحلية. واستمرار تراجع النفط سيفقد شهية المتعاملين ما سيدفع بالسوق لكسر الدعم والذي بدوره يفعل وقف الخسارة ويزيد الضغوط البيعية التي ستنتهي عند 7360 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7471 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض وكانت أعلى نقطة عند 7491 نقطة رابحا 0.27 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7461 نقطة فاقدا 0.15 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7465 نقطة فاقدا ست نقاط. وارتفعت السيولة بنحو 4 في المائة لتزيد 106 ملايين ريال إلى 2.8 مليار ريال، بمعدل 31.5 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 4 في المائة بنحو 3.8 مليون سهم لتصل إلى 3.8 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.22 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 5 في المائة لتصل إلى 89 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الطاقة" بنسبة 2.1 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 2 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 0.6 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الاستثمار والتمويل" بنسبة 2.2 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 1.45 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.84 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 34 في المائة بقيمة 945 مليون ريال، يليه "المصارف" بقيمة 603 ملايين ريال بنسبة 21 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 8 في المائة بقيمة 232 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "التصنيع" بالنسبة القصوى ليغلق عند 17.8 ريال، يليه "ميدغلف للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 25.20 ريال، وحل ثالثا "مبكو" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 25.15 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "عسير" بالنسبة القصوى ليغلق عند 11.16 ريال، يليه "التعاونية" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 68.72 ريال، وحل ثالثا "المصافي" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 34.56 ريال. وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بنسبة 11 في المائة بتداولات 319 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 305 ملايين ريال بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 8 في المائة بقيمة 219 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية