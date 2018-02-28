السوق الموازية ترتفع 7 نقاط .. والصفقات تهبط 29 %

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.26 في المائة لتغلق عند 3048 نقطة رابحة سبع نقاط. وارتفعت قيم التداول 13 في المائة بنحو 93 ألف ريال لتصل إلى 798 ألف ريال، بمعدل 6.3 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 0.8 في المائة بنحو 388 سهما لتصل إلى 47 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 0.28 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 52 صفقة بنسبة 29 في المائة لتصل إلى 125 صفقة. وتصدر الأسهم ارتفاعا سهم "الكثيري" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 24.72 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 15.98 ريال. تصدر المتراجعة "أبو معطي" بنسبة 1.5 في المائة ليغلق عند 11.80 ريال، يليه "الصمعاني" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 65.94 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند 12.22 ريال.

وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 335 ألف ريال، يليه "أبو معطي" بقيمة 302 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 65 ألف ريال.