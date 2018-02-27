ترامب و"بوينج" يتوصلان لاتفاق بشأن شراء طائرتين جديدتين للرئاسة

توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتفاق مع شركة بوينج بشأن شراء طائرتين جديدتين للرئاسة.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله اليوم الثلاثاء في واشنطن: "إن الرئيس الأمريكي أبرم اتفاقاً غير رسمي بهذا الشأن مع الشركة المصنعة للطائرات".

وقال المتحدث: "إنه وبفضل المفاوضات التي أجراها الرئيس مع الشركة فإن دافعي الضرائب سيوفرون أكثر من 1.4 مليار دولار".

ولم يرد تأكيد عن بوينج بشأن سعر تطوير الطائرتين.

واكتفت الشركة بالقول رداً على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بهذا الشأن "إن الشركة فخورة بالسماح لها بصناعة الجيل الجديد من الطائرة الرئاسية".

وقالت الشركة في بيان لها: "إن الرئيس ترامب توصل لصفقة جيدة للمواطنين الأمريكيين".

وكان ترامب قد هاجم بوينج في تغريدة له في ديسمبر عام 2016 قائلاً: "إن بوينج تصنع طائرات 747 جديدة للرئاسة من أجل الرؤساء القادمين ولكن التكاليف خارج السيطرة، أكثر من أربعة مليارات دولار، ألغوا الطلبيات!" مما جعل رئيس الشركة دنيس مولينبرج يتعهد بخفض التكلفة قائلاً: "سنستطيع بأسعار أقل".

وكان ترامب قد افتخر قبل نحو سنة بأنه خفض السعر بأكثر من مليار دولار وأكد أنه يرفض التنقل بطائرة يبلغ سعرها 4.2 مليار دولار، ومع ذلك فلم يتم الكشف عن تكاليف الصفقة.

غير أن الموازنة الأمريكية الأخيرة لوزارة الدفاع الأمريكية اعتباراً من أول فبراير ترصد مبلغ 3.9 مليار دولار، ولكنها مجرد تقديرات قابلة للتغيير.

