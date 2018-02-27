ارتفاع واردات الجزائر من الحبوب في يناير بنسبة 5.2%

أظهرت أرقام رسمية اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء أن فاتورة واردات الجزائر من الحبوب والسميد والطحين (الدقيق) في يناير كانون الثاني زادت 5.2 بالمئة على أساس سنوي.

وأشارت الأرقام إلى أن الواردات ارتفعت إلى 253.13 مليون دولار من 240.61 مليون دولار في يناير كانون الثاني 2017. ولم تتضمن الأرقام تفاصيل بشأن الأحجام.

وقفز إجمالي الانفاق على الوادرات الغذائية 12.2 بالمئة إلى 838 مليون دولار من 747 مليون دولار.

وتحاول الجزائر خفض مشتريات الحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى لتقليل الانفاق بعد هبوط في إيرادات الطاقة.

وارتفع انتاج الجزائر من الحبوب إلى 3.5 مليون طن في 2017 من 3.4 مليون طن في العام السابق.

