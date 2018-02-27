الاتحاد الأوروبي يهدد بإجراءات مضادة إذا فرضت أمريكا رسوم استيراد على الصلب

قال نائب وزير الاقتصاد الألماني اليوم الثلاثاء: "إن وزراء التجارة بدول الاتحاد الأوروبي اتفقوا في اجتماع على أنهم سيردون بإجراءات مضادة إذا بدأت الولايات المتحدة فرض رسوم استيراد على واردات الصلب والألمنيوم".

وأضاف ماتياس ماشنيج: "أن استحداث رسوم الاستيراد، التي لوح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا ينسجم مع قواعد منظمة التجارة العالمية وليس لها ما يبررها فيما يتعلق باعتبارات الأمن القومي".

وأبلغ الصحفيين في مؤتمر بالهاتف "إننا نجهز كل الخيارات".