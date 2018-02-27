المعلمي: 100 دولة استفادت من مساعدات المملكة الإنسانية

أوضح السفير عبدالله المعلمي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن 100 دولة استفادت من المساعدات الإنسانية السعودية، حيث ارتفعت نسبة المساعدات إلى إجمالي الدخل القومي لتتجاوز 0.7 في المائة من المتفق عليه دولياً.

وأكد المعلمي خلال أولى جلسات منتدى الرياض الدولي الإنساني في الرياض أمس، أن المملكة سجلها ناصع ومشرف في العمل الإنساني، مبيناً أن تقديرات الأمم المتحدة لاحتياجات الإغاثة الإنسانية بلغت 22.5 مليار دولار. من جانبه، قال رشيد خاليكوف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشراكات الإنسانية مع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن المملكة تعد من أهم الدول في العالم في مجال تقديم المساعدات الإنسانية وتغطية متطلبات العمليات الإنسانية والحد من الفقر والجوع والأمراض المعدية، موضحاً أن المبادرة لعقد منتدى الرياض الدولي الإنساني يعد خطوة حكيمة لدعم الأعمال الإنسانية. فيما أكد الدكتور سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية الإماراتي، أن المملكة دائما سباقة وتعمل في الخفاء ودون رياء في تقديم المساعدات للمحتاجين، منوهاً بأن آخر أعمالها تقديم العون للمنكوبين في الغوطة الشرقية.