خادم الحرمين يدشن منصة المساعدات الإنسانية السعودية

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المنصة الإلكترونية للمساعدات السعودية في مرحلتها الأولى، خلال رعايته افتتاح أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني.

وكرم خادم الحرمين الشريفين لدى افتتاحه أعمال المنتدى الذي نظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة، في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في الرياض أمس، كبار المتبرعين للمركز.

وقال الدكتور عبدالله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المستشار في الديوان الملكي: "إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منذ إنشائه استطاع أن يسهم خلال فترة وجيرة في رفع المعاناة الإنسانية عن المجتمعات المتضررة في 40 دولة في أربع من قارات العالم من خلال 330 مشروعاً إغاثياً، وأن ينقل صورة مشرفة عن البعد الإنساني الذي تنتهجه هذه البلاد المعطاءة، وقيادتها الكريمة وشعبها المحب للخير، بعيداً عن أي دوافع أخرى، ويتم ذلك من خلال الشراكة مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الربحية".

وأضاف خلال كلمته: "في مايو 2015، تم إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ليكون مركزاً دولياً رائداً في العمل الإنساني، ينقل قيم وطننا الغالي التي نستمدها من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف إلى العالم أجمع، ويجسد الدور الإنساني للمملكة ورسالتها العالمية في الدعوة للسلم والسلام ونبذ الإرهاب والدمار".

وأشار إلى أن المركز يحتفل بتدشين منصة المساعدات السعودية التي أقيمت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، حيث تعد أول منصة تقام في المنطقة بهذا الحجم لتعرض الجهود الإغاثية والإنسانية والإنمائية التي تسهم بها المملكة ويشارك فيها العديد من الوزارات الجهات المعنية في المملكة وبنيت على أعلى المعايير الدولية.

من جانبه، قال أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة مسجلة: "إنه مع زيادة الاحتياجات أكثر من أي وقت مضى وجب علينا أن نعمل أكثر على مساعدة الضعفاء وضمان حماية المدنيين، وإن الأزمات في سوريا والعراق وليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة تسببت في الكثير من المعاناة، وجعلت العاملين في مجال الأعمال الإنسانية يواجهون العديد من العقبات للوصول للمحتاجين بما فيها من تهديد لحياتهم".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة القادة الدوليين والمحليين والحكومات والشعوب في كل مكان أن يتضامنوا مع أولئك الذين يعانون الصراعات والكوارث وعدم الاستقرار.