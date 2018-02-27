هيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية تنظم زيارة وفد تجاري إلى الرياض وجدة

بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة بالرياض وغرفة التجارة والصناعة بجدة، تقوم "ماتريد" بتنسيق مشاركة سبع شركات ماليزية يمثلها 16 مندوبا تجاريا من ماليزيا في مهمة تجارية إلى الرياض وجدة.

تعد زيارة الوفد جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية والعلاقات الاقتصادية بين ماليزيا والمملكة. يقدم أعضاء الوفد مجموعة من السلع لمختلف القطاعات، مثل: منتجات العناية الشخصية "غسول اليد والجسم، جل الاستحمام، بلسم الكعب، الشامبو، المستحضرات العشبية، المكملات الغذائية، مستحضرات التجميل"، والمنتجات الطبية، ومنتجات الرعاية الصحية، منتجات التخدير والقسطرة، منتجات ذات الاستخدام الواحد، المواد المخبرية، المعدات الطبية، لوازم إعادة التأهيل، الإسعافات، مرشحات البكتيريا والفيروسية".

وخلال الزيارة شاركت الشركات الماليزية في جلسة عمل مع نظيراتها من الشركات السعودية، عقدت الجلسة في غرفة التجارة والصناعة بالرياض أمس الإثنين 26 شباط (فبراير) الموافق 10 جمادى الآخرة، وستعقد غرفة التجارة والصناعة بجدة يوم الأربعاء 28 شباط (فبراير) الموافق 12 جمادى الآخرة.

تهدف زيارة الوفد إلى زيادة المعرفة بمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الماليزية بين أوساط رجال الأعمال في المملكة، وأيضا لتمهيد وإنشاء علاقات تجارية قوية بين الشركات الماليزية ونظيراتها من الشركات السعودية.

ومن أهم الأهداف الأخرى للزيارة التجارية؛ الاستمرار في تحقيق تجارة واستثمارات ثنائية عالية الجودة، وفقا لـ "رؤية المملكة 2030".