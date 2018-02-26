شركات ألمانية تبحث فرص الاستثمار في قطاع التعدين السعودي

يقود أوليفر أوهمس مفوض الصناعة والتجارة الألمانية في السعودية، وفدا يتكون من ممثلي 14 شركة ألمانية تبحث الاستثمار في مجال التعدين بالسعودية.

وقدم أوهمس خلال زيارة الوفد غرفة الرياض أمس عرضا لأحدث لآليات ومكائن التعدين التقنية لاستفادة الجهات ذات العلاقة منها، التي تستثمر في مجال التعدين، حيث تساعد هذه الآلات الحديثة بتحريك العمل الميداني للاستكشاف آليا وتسريعه وزيادة الإنتاج.

وقال لـ"الاقتصادية" فابيان نسيتلو مسؤول العلاقات العامة في الغرفة التجارية الصناعية الألمانية، إن المستثمرين السعوديين في مجال التعدين أبدوا رغبتهم في عمل تعاون مشترك لجلب هذه الآليات مستقبلا في السوق السعودية لتطوير العمل في هذا القطاع.

وأشار إلى أن الوفد سيلتقي غدا الثلاثاء مسؤولتين في شركة "سابك" من أجل الغرض نفسه، حيث تعد "سابك" من الشركات العالمية الكبرى الرائدة في مجال التعدين عن الحديد، إذ سيتم تقديم عروض عن الآليات من مضخات لسحب المياه وآليات لتطسير الصخور والحجارة، كما يلتقي الوفد رجالا من الأعمال من الغرفة التجارية في الشرقية.

وأوضح فابيان نسيتلو أن تخصصات الشركات الألمانية الـ14 الزائرة في مجال تصنيع المضخات (صناعة التعدين، تحلية المياه، صناعة الورق)، التشغيل الآلي للمصانع و(خطوط التجميع)، تكنولوجيا معالجة المعادن (الفرز والغسيل)، الآلات والمعدات الخاصة بالبناء والمقاولات (الجرافات والرافعات)، استشارات هندسية، توفير قطع الغيار (آلات ومعدات البناء) وإنتاج الأسمدة (الفوسفات).

وكان كلاوس شتوكمان نائب مدير عام مصنعي المكائن في ألمانيا، قد قدم عرضا عن تقنية المكائن الألمانية في الغرف التجارية الصناعية في الرياض.

وناقش الوفد الألماني خلال لقائهم رجال الأعمال بغرفة الرياض أمس، أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات تخصصات الشركات والاستفادة من الفرص الاستثمارية في اقتصاد البلدين، كما بحث اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية بين قطاعي الأعمال السعودي والألماني واستغلال الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة التي أعلنها في "رؤية المملكة 2030" خاصة في الجانب المتعلق بقطاع التعدين بما يساعد على تحقيق أهداف الرؤية.

وشهد اللقاء تقديم استعراض لمنتجات الشركات وما تقوم بتنفيذه من مشاريع داخل وخارج المملكة، كما اطلع الوفد على الدور الذي تضطلع به الهيئة العامة للاستثمار في مجال تقديم الخدمات والاستشارات للمستثمرين، اضافة إلى تعريفهم بما تشهده المملكة من تحول اقتصادي يستهدف تنويع مصادر الدخل وإحداث نهضة تنموية شاملة.

كما تم عقد اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال وأعضاء الوفد تم خلالها التداول حول السبل الممكنة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال تخصصات هذه الشركات والتعرف على منتجاتها في مجالات التعدين المختلفة.

يشار إلى أن زيارة الوفد تأتي في إطار سعي الغرفة لتوطيد العلاقات التجارية بين قطاعي الأعمال في البلدين وإقامة علاقات شراكة تجارية لدفع العلاقات الاقتصادية بينها نحو مزيد من التطور.