«المصارف السعودية» تؤكد قوة وضعها المالي .. وتوضح حيثيات مطالبات «الزكاة»

‎قالت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية ، إن ما يتم تداوله بخصوص استحقاقات الزكاة على المصارف التجارية العاملة في المملكة، تعد مطالبات قديمة منذ سنوات سابقة، وناجمة عن ما يعرف بفروقات احتساب الوعاء الزكوي.

وأكد طلعت حافظ أمين عام اللجنة والمتحدث باسم البنوك السعودية، أنه من الطبيعي حدوث تلك الفروقات أسوة بغيرها من الشركات الأخرى العاملة في السعودية، مبينا أن المصارف قامت بالتوجه بهذه الاعتراضات إلى الجهات المختصة، حيث إن الإجراءات ما زالت مستمرة مع هذه الجهات للنظر في الاعتراضات.

وأوضح أن هذه المطالبات تمت الإشارة إليها من قبل المحاسبين القانونيين للمصارف خلال السنوات الماضية، وبالتالي لا تعتبر بالأمر الجديد، وعليه فإن الإجراءات بخصوصها تسير وفق أنظمة ولوائح قانونية متبعة مسبقاً.

وذكر أنه في حال الاختلاف وعدم الوصول إلى تسوية نهائية، فإن الأنظمة تتيح لأي من الطرفين اللجوء للجهات المختصة للفصل في الموضوع، والجميع ملتزم بما يصدر عن اللجان والجهات المختصة.

‎وشدد حافظ على سلامة ومتانة الوضع المالي للمصارف السعودية بما في ذلك معدلات الربحية، مؤكدا سلامة حجم السيولة وكفاءة الأوضاع المالية لاستيعاب ما سيتمخض عن النقاشات الدائرة من قرارات وتوجهات.