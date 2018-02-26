«نمو» تعاود الارتفاع .. والسيولة تقترب من مليوني ريـال

عادت السوق الموازية "نمو" للارتفاع لتغلق عند 3070 نقطة رابحة 22 نقطة بنسبة 0.73 في المائة. وارتفعت السيولة 113 في المائة بنحو مليون ريال لتصل إلى 1.9 مليون ريال، بمعدل 8.4 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 69 في المائة بنحو 38 ألف سهم لتصل إلى 95 ألف سهم تقريبا، بمعدل تدوير 0.57 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 30 صفقة بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 228 صفقة. وارتفعت أربعة أسهم مقابل تراجع سهم "الكثيري" بنسبة 5.2 في المائة ليغلق عند 25.30 ريال، وتصدر المرتفعة "الصمعاني" بنسبة 4.9 في المائة ليغلق عند 67.20 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 1.1 في المائة ليغلق عند 12.38 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 0.19 في المائة ليغلق عند 25.70 ريال.
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أسواق الأسهم- السعودية
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