عودة المصرف العقاري الى الموصل للمساهمة في إعادة أعمارها

أعاد المصرف العقاري الاحد افتتاح فرعه في مدينة الموصل بهدف دعم أعادة أعمار المدينة التي يسكنها قرابة مليوني نسمة، بعد ان دمرتها المعارك ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

وأغلق المصرف العقاري فرعه في يونيو2014 على المدينة التي تحولت معظم مبانيها الى حطام جراء معارك استعادة السيطرة عليها.

وقال مدير المصرف سيف الدين محمد لفرانس برس "أفتتحت اليوم بناية المصرف (...) وسيتم الأقراض عن طريق تقديم طلبات مباشرة او التقديم الالكتروني" عبر الانترنت.

واضاف "سيتم منح القروض لبناء أو شراء او أعادة تأهيل الوحدات السكنية".

وتعرض نحو 21 الف و 500 منزل لدمار كامل أو اضرار كبيرة في هذه المدينة .

وقال لفرانس برس أن "معدل الفائدة 3 بالمئة، كما كان في السابق، والدولة لم تدفع تعويضا لاحد رغم أننا نعيش حالة أستثنائية، يفترض على الاقل ان تكون الفائدة صفر بالمئة".

ودفع الانتظار بعدد كبير من سكان الموصل الى البدء بعمليات أعادة أعمار بعد ان أتعبهم انتظار المساعدات الحكومية.

وقد رحبت الحكومة بمؤتمر الكويت لاعادة أعمار العراق الذي اعلن مسؤولون عراقيون خلاله حاجة بلادهم الى 88 مليار دولار بينها 22 مليارا في الامد القصير، لتأمين اعادة بناء المساكن والبنى التحتية المدمرة.