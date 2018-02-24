خادم الحرمين يرعى المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس الفخري لنادي الفروسية مساء اليوم المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن لجياد الإنتاج المحلي، وذلك على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية، وخصص له الشوط العاشر من السباق. ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يرافقه الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، كان في استقبال الملك الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير الرياض، والأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، والأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومدير عام نادي الفروسية عادل المزروع. عقب ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين إلى المنصة الرئيسية، حيث عزف السلام الملكي، ثم أخذ الملك مكانه في الحفل.