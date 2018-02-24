تراجع صفقات "نمو" 18 % إلى 1225 صفقة

افتتحت السوق الموازية "نمو" الأسبوع عند 3092 نقطة، ارتفعت في جلسة وتراجعت في البقية، وكانت أعلى نقطة عند 3108 نقاط رابحة 0.5 في المائة بينما أدنى نقطة عند 3040 نقطة فاقدة 1.66 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلقت عند 3047 نقطة فاقدة 1.4 في المائة بنحو 44 نقطة.

وتراجعت قيم التداول 37 في المائة لتتراجع 4.1 مليون ريال وتصل إلى 6.8 مليون ريال. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 40 في المائة بنحو 232 ألف سهم لتصل إلى 399 ألف سهم، بمعدل تدوير 2 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 18 في المائة بنحو 267 صفقة لتصل إلى 1225 صفقة.