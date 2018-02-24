التراجعات تضرب 7 معادن في يوم .. بينهم الذهب والنحاس

هبطت أمس سبعة معادن نفيسة وأساسية في تعاملات أمس حيث تراجعت أسعار الذهب متجهة إلى تكبد أكبر خسائرها الأسبوعية في شهرين ونصف الشهر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1326.65 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 07:41 بتوقيت جرينتش، متجها للهبوط للجلسة الخامسة بين ست جلسات، وفقا لـ"رويترز".

وفقد المعدن الأصفر 1.6 في المائة منذ بداية الأسبوع الجاري، في أكبر هبوط من نوعه منذ الأسبوع المنتهي في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) 2017.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 في المائة إلى 1328.40 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 16.57 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1039.74 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.1 في المائة إلى 994.20 دولار للأوقية.

وهبط النحاس والزنك ومعادن أساسية أخرى أمس، مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الطلب في أكبر مستهلك للمعادن وهي الصين.

وزاد النحاس نحو 8 في المائة في وقت سابق من هذا الشهر في موجة ارتفاع قادت المعدن إلى أعلى مستوى في شهر يوم الجمعة الماضي عند 7.253 ألف دولارا للطن.

لكن بعض المحللين يقولون إن الأسعار تجاوزت أساسيات العرض والطلب إذ تشير مستويات المخزونات القياسية إلى فائض في المعروض من المعدن.

وأغلقت عقود النحاس القياسية الآجلة للتسليم بعد ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن منخفضة 0.9 في المائة إلى 7.95 ألف دولارا للطن بعدما حققت مكسبا محدودا في الجلسة السابقة.

ونزل الزنك 0.8 في المائة ليغلق عند 3.503 ألف دولار للطن، وقفزت مخزونات الزنك في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة 12 في المائة هذا الأسبوع إلى 114887 طنا حسبما أظهرت بيانات أمس.

وتصدر الألمنيوم قائمة الخاسرين بانخفاض بلغ 2.1 في المائة إلى 2140 دولارا للطن. وانخفض النيكل 0.5 في المائة إلى 13765 دولارا للطن، بينما خسر الرصاص 0.6 في المائة مسجلا 2531 دولارا للطن في حين ارتفع القصدير 0.4 في المائة إلى 21650 دولارا للطن.