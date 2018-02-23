الحكومة الصينية تستحوذ على شركة تأمين لمدة عام بعد اتهام رئيسها السابق بجرائم اقتصادية

أعلنت الحكومة الصينية اليوم الجمعة أن هيئة الرقابة على التأمين الصينية استحوذت لمدة عام على شركة "أنبانج إنشورانس جروب" الصينية للتأمين بعد اتهام رئيسها التنفيذي السابق بارتكاب جرائم اقتصادية. وذكرت هيئة الرقابة على التأمين الصينية إنه تم القبض على "وو شياوهوي" في يونيو الماضي، وأنه جرى الاستحواذ على مجموعة التأمين بسبب المخاوف من أن يؤدي اتهام الرجل إلى إفلاسها.



تستمر فترة الاستحواذ على المجموعة لمدة عام حتى 22 فبراير 2019. وكجزء من هذا التحرك، لن يسمح لمساهمي الشركة ولا لأعضاء مجلس الإدارة والرقابة بممارسة أعمالهم في الشركة خلال السنة. وذكرت هيئة الرقابة على التأمين أن "أنبانج جروب ستواصل العمل كالمعتاد ولن يتم المساس بالتزاماتها ووثائقها بسبب الاستحواذ".



وأضافت أن "فريق الاستحواذ سيقوم بأداء واجباته وفقا للقانون مع المحافظة على التشغيل المستقر لمجموعة أنبانج جروب مع الحفاظ على الحقوق الشرعية ومصالح العملاء ومختلف الأطراف وفقا للقانون". يذكر أن مجموعة "أنبانج" تأسست عام 2004 وقدرتها صحيفة "فايننشيال تايمز" عام 2015 بحوالي 123 مليار دولار.