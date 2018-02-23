أمريكا تستهدف شركات للشحن وسفنا في عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

ذكر بيان نشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت أن الولايات المتحدة استهدفت كوريا الشمالية بسلسلة جديدة من العقوبات اليوم الجمعة شملت شخصاً واحداً و27 شركة و28 سفينة.

وأعلن مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية في الوزارة العقوبات الجديدة التي تهدف إلى عرقلة عمليات الشحن والتجارة من كوريا الشمالية لفرض المزيد من العزلة عليها.