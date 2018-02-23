قلة الرمال تتسبب في زيادة تكاليف البناء في ألمانيا

أفادت معلومات من وكالة حكومية ألمانية بأن قلة الرمال يمكن أن تتسبب في ارتفاع تكاليف البناء في ألمانيا.

وقال المعهد الاتحادي لعلوم الأرض والموارد الطبيعية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الجمعة: "ألمانيا قد تكون غنية بالرمال ولكن هناك خطر حدوث أزمات إمدادات في السوق المحلي، سيما في مواد البناء المهمة".

وتشير دراسة جديدة إلى عدة أسباب، من بينها أن أغلب الرمال وموارد الحصى والحجارة الطبيعية موجودة في مناطق تخضع للحماية البيئية أو جرى استغلالها بشكل مفرط بالفعل.

ومن المتوقع ظهور قلة الإمداد العام الجاري في منطقة مانهايم-كارلسروه وفي برلين وفي منطقة رور.

وتختلف الأسعار بشدة، ففي برلين تبلغ تكلفة طن رمل البناء نحو 6 يوروهات (7.50 دولار) في حين في ميونخ ارتفعت إلى 15 يورو، وفي المقابل يمكن أن يكون هناك نقص في الحصى في برلين وهامبورج.

ويتم استخلاص نحو مئة مليون طن من الرمال سنوياً من ألفي موقع عبر ألمانيا، فيما ارتفعت الكمية بواقع خمسة بالمئة على مدار الخمس سنوات الماضية، بسبب ازدهار البناء.