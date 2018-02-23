الفيفا يثق في إجراءات تأمين كأس العالم رغم تجدد شغب الجماهير الروسية

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة إنه يثق تماما في إجراءاته الأمنية خلال كأس العالم في روسيا بعد تعرض جماهير الدولة المضيفة لانتقادات جديدة إثر حوادث عنف قام بها مشجعو سبارتاك موسكو أمس الخميس أسفرت عن وفاة شرطي بأزمة قلبية.

وتوفي الشرطي في مستشفى في مدينة بيلباو شمال إسبانيا نقل إليها بعد تعرضه لأزمة قلبية عندما كانت قوات الشرطة تحاول السيطرة على اشتباكات في الشوارع بين جماهير الفريق الروسي وأتليتيك بيلباو في إياب دور 32 للدوري الأوروبي على ملعب سان ماميس.

والقي القبض على تسعة أشخاص عقب هذه الاشتباكات. وذكرت صحيفة إل موندو الإسبانية أن اثنين من جماهير سبارتاك نقلا إلى المستشفى وأحدهما كان مصابا بطعنات.

وتنطلق كأس العالم في 14 يونيو حزيران في روسيا ووضعت السلطات المحلية إجراءات أمنية صارمة للسيطرة على المشاغبين بما في ذلك جماهير روسيا التي تسببت في مشاكل واضطرابات خلال بطولة أوروبا 2016 في فرنسا وبطولات كروية أخرى.

وقال متحدث باسم الفيفا لرويترز عبر البريد الالكتروني "فيما يتعلق بتأمين كأس العالم 2018 فإن الفيفا يثق تماما في الترتيبات الأمنية وإجراءات التأمين الشاملة التي وضعتها السلطات الروسية واللجنة المنظمة المحلية.

"مثلما حدث في كأس القارات العام الماضي كثفت روسيا الاجراءات الأمنية للتعامل مع كافة الظروف التي تشهدها مثل هذه البطولات الرياضية الكبرى.

"بطبيعة الحال الفيفا على اتصال دائم مع الجهات المعنية لتقييم المخاطر ما يساعد في تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية بالتعاون مع السلطات الوطنية والدولية".

وفاز سبارتاك 2-1 في مباراة الإياب في دور 32 لكنه ودع البطولة بالهزيمة 4-3 في مجموع المباراتين عقب خسارته 3-1 في موسكو في الذهاب.

وستعود الجماهير الروسية إلى اسبانيا الشهر المقبل بعدما أسفرت قرعة دور الستة عشر التي جرت اليوم الجمعة عن مواجهة لوكوموتيف موسكو مع أتليتيكو مدريد. وستقام مباراة الذهاب في العاصمة الإسبانية في الثامن من مارس المقبل.

وسيلتقي أيضا تشسكا موسكو الروسي مع أولمبيك ليون الفرنسي في دور الستة عشر للبطولة ذاتها وكذلك زينيت سان بطرسبرج مع رازان بال شبورت لايبزيج الألماني.