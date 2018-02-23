ارسنال وميلانو يلتقيان في دور 16 للدوري الأوروبي

سيواجه ميلانو بطل اوروبا سبع مرات ارسنال في أبرز مباريات دور الستة عشر للدوري الأوروبي لكرة القدم بعد سحب القرعة في نيون بسويسرا اليوم الجمعة.

وستكون هذه أول مواجهة بين الناديين منذ فاز ميلانو 4-3 في النتيجة الاجمالية ليبلغ دور الثمانية في دوري أبطال اوروبا عام 2012 حيث خسر أمام برشلونة.

ويلتقي اتليتيكو مدريد الاسباني المرشح لاحراز اللقب مع لوكوموتيف موسكو بينما يلعب لاتسيو منافس ميلانو في الدوري الايطالي ضد دينامو كييف.

ويواجه بروسيا دورتموند، وهو ناد آخر اكتفى بالمنافسة في مسابقة المستوى الثاني بعد خروجه من دوري الأبطال، سالزبورج النمساوي.

ويلعب اولمبيك ليون الفرنسي، الذي سيستضيف ملعبه المباراة النهائية، ضد تشسكا موسكو بينما يلتقي اولمبيك مرسيليا بطل اوروبا السابق مع اتليتيك بيلباو.

والمواجهتان المتبقيتان ستجمعان لايبزيج ضد زينيت سان بطرسبرج وسبورتنج لشبونة البرتغالي ضد فيكتوريا بلزن.

ورغم تحسن أداء ميلانو، الذي يلعب في اوروبا لأول مرة منذ ثلاث سنوات، تحت قيادة لاعبه السابق جينارو جاتوسو الذي خاض 11 مباراة بلا هزيمة، فإنه متراجع في سباق التأهل لدوري الأبطال بوجوده في المركز السابع في الدوري الايطالي.

ويبدو من المستبعد أن يعود ارسنال، الذي فشل في التأهل لدوري الأبطال هذا الموسم لأول مرة منذ 20 عاما، للبطولة عن طريق انهاء الموسم ضمن المربع الذهبي في الدوري الانجليزي الممتاز.

ومع حصول بطل الدوري الأوروبي على مكان في دوري الأبطال، ستنال المواجهة بين الناديين الكبيرين اهتماما أكبر.

وفي المواجهات الست السابقة بين الفريقين فاز كل منهما مرتين، وكان اخر انتصار من نصيب ارسنال الذي فاز 3-صفر باستاد الإمارات بعد خسارته 4-صفر ذهابا في استاد سان سيرو في مواجهتهما بدوري الأبطال عام 2012.

وبلغ ارسنال دور الستة عشر رغم خسارته 2-1 بملعبه أمام أوسترسوند السويدي أمس الخميس. وتغلب ميلانو على لودوجورتس البلغاري.