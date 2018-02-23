"العمل" : ضبط 439 منشأة مخالفة للقرار توطين قطاع الاتصالات خلال 30 يوما

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في فرق التفتيش الميدانية 6927 جولة تفتيشية على المحال التجارية في قطاع الاتصالات بمختلف مناطق المملكة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية؛ للتحقق من التزام القطاع بقرار "توطين الاتصالات". وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام 6493 منشأة بنسبة 94%، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 434 منشأة بنسبة 6%. وأشار أباالخيل، إلى أن فرق التفتيش ضبطت في جولاتها الميدانية 511 مخالفة للقرار، لافتاً النظر إلى أن مخالفات التوطين بلغت 439 مخالفة بنسبة 86%، بينما بلغت المخالفات الأخرى 72 مخالفة بنسبة 14% من إجمالي المخالفات المضبوطة. من جهة أخرى، دعا المتحدث الرسمي عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق "معًا للرصد" على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.