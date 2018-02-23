ارتفاع أسعار المستهلك في اليابان بنسبة 0.9 % في يناير

أظهر تقرير حكومي اليوم الجمعة أن أسعار المستهلك في اليابان ارتفعت بنسبة 9ر0% في كانون ثان/يناير، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في ارتفاع للشهر الثالث عشر على التوالي وسط ارتفاع أسعار الطاقة.

وأفادت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات بأن تكلفة البنزين ارتفعت بنسبة 8ر8% وقفزت أسعار الكهرباء بنسبة 4ر6%.

وقالت الوزارة إن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي، الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة، استقر عند 4ر100 نقطة مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام .2015

وفي ظل انكماش شهده ثالث أكبر اقتصاد في العالم منذ فترة طويلة، أطلق بنك اليابان المركزي حملة للتيسير النقدي في نيسان/ أبريل 2013، بهدف تحقيق هدف للتضخم بنسبة 2 % في غضون سنتين.

لكن القراءة الصادرة في كانون ثان/يناير ما تزال بعيدة عن ذلك الهدف.

وفي الأسبوع الماضي، اقترحت الحكومة إعادة تعيين حاكم بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا لفترة خمس سنوات أخرى مما يشير إلى أن البنك سيواصل برنامجه للتحفيز النقدي الضخم.

وقال البنك في أواخر كانون ثان/يناير إنه يتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8ر0% للعام المالي الحالي حتى آذار/مارس دون تغيير عن تقديراته في تشرين أول/أكتوبر.

