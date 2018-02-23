معا نصنع الفرق " 2 "

الشراكة المجتمعية مكسب عظيم للحكومة والشعب، فيها تتضافر الجهود وتتشارك الخبرات وتلتقي نفوس راقية لتصنع عالما من الجمال وتنتج عملا متكاملا كل يعطي أفضل ما عنده بكل حب. وأجمل ما في هذه الشراكة أنها تركز على المحافظات لتبني قياديات ورائدات أعمال يتسلمن راية العمل التطوعي لبناء مجتمعاتهن الصغيرة فهن كواكب من نور توشك أن تضيء سماء الوطن. بشعاع من نورهن انطلقنا إلى محطتنا الثانية محافظة حريملاء، حيث كان الاستقبال حافلا والحضور مشرفا منذ أن استهللنا رحلتنا بزيارة مستشفى حريملاء العام انطلاقا إلى جامعة شقراء فرع حريملاء، حيث استقبلنا بالود والورد لتنطلق الفعالية في جو حميم وأسئلة ونقاشات لا تنتهي من الحضور، فالحديث عن الحالات الطارئة وكيفية التعامل معها حديث ذو شجون فلا يكاد يخلو منزل من حادث تسمم أو جرح أو إصابة عرضية قد يبدو صغيرا، ولكن إهماله أو التعامل غير الصحيح قد يفاقم الإصابة وتتحول إلى إعاقة أو تسبب الوفاة ـــ لا سمح الله ـــ إذا لم نسعف المصاب ونقدم له العون في الوقت المناسب وهو الهدف الأساس من حملتنا كيف تنقذ المصاب في الدقائق الحرجة! بعدها كانت لنا وقفة في جمعية محافظة حريملاء الخيرية للتعرف على الدور المهم والبارز الذي تقوم به في خدمة المحافظة ولتدارس فرص التعاون والشراكة بين اللجنة الأم والجمعية. واستمر كرم الأهالي وحسن استقبالهم باستضافتهم فريق الحملة في مزرعة أحد الأعيان للترويح عن الفريق والتعرف على معالم المحافظة وأهم ما يميزها من الأهالي. وفي طريق العودة كان الحماس يدفعنا للتخطيط للحملة المقبلة. عاد الفريق من الرحلتين محملا بالأمل في غد أجمل وعزيمة لبذل مزيد من الجهد. لترسو بنا السفينة على ضفاف حملة أخرى مميزة ومبتكرة وفاعلة من حملات ومبادرات الشراكة بين لجنة التنمية النسائية في إمارة الرياض وجامعة الملك سعود (حملة الادخار والتوفير) بدعوة كريمة من الدكتورة الفاضلة وفاء المبيريك قائدة الحملة والدينمو المحرك لها، حديثها وحده يدفعك للعمل بكل حماس وتفاؤل. عاش الحضور مساء مميزا في لقاء سفيرات حملة الادخار والتوفير وهنا شاهدت بريق العيون وحماسا منقطع النظير، وتجارب تسعد القلب من المحافظات كان أبرزها تجربة محافظة الخرج بسفيراتها المميزات بحق وعملهن المنظم المؤسسي رغم صعوبة البدايات والعقبات ولكنهن تخطين ذلك فأخرجن عملا مميزا شكل فتيل أمل أوقد حماس الحاضرات. وتجربة أخرى من سفيرة مبدعة قادت حملة في جنوب الرياض تعتبر أنموذجا للعمل التطوعي المبتكر، لهن ولكل من تعمل في هذه المبادرات ولرأس الهرم الأميرة نورة، ولأمير الرياض الذي أعطى شارة البدء لعمل عظيم ريادي كل تحية وتقدير.