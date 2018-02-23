65 مليار ريال قيمة المعروضات العسكرية في «أفد 2018»

كشف لـ"الاقتصادية" اللواء المهندس عطية المالكي؛ مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي في وزارة الدفاع، أن قيمة المعروضات من قطع الغيار والأسلحة في معرض "أفد" 2018" الذي سيفتتح الأحد المقبل تقدر بـ65 مليار ريال، تعود لجميع الشركات والمصانع المحلية والعالمية المشاركة.

وقال المالكي على هامش المؤتمر الصحافي لمعرض القوات المسلحة "أفد 2018" في الرياض، البارحة الأولى، إن مشاركة 68 شركة عالمية في المعرض، تأتي من أجل توطين صناعتها في المملكة وبناء سلسلة إمداد بمشاركة القطاع الخاص في المملكة، فضلا عن مشاركة 143 مصنعا محليا. وأضاف، أن المعرض الذي يقام في دورته الرابعة تحت شعار "صناعتنا قوتنا"، يهدف إلى تدوير الموارد المالية وتشجيع برامج السعودة وجلب رأس المال الأجنبي إلى السوق المحلي. وأشار خلال المؤتمر إلى أن الجهات المشاركة في المعرض ستعرض ما يقارب 80 ألف صنف كفرص استثمارية، منوها إلى أن تركيا ستكون ضيف الشرف للمرة الأولى. وأوضح، أن "المعرض سيتيح الفرصة للشركات الصناعية التركية لعرض منتجاتها ومتطلباتها، وعقد شراكات مع مثيلاتها من الجانب السعودي للإسهام في نقل وتوطين التقنية، والاستفادة من الفرص التصنيعية لسد الاحتياج من المواد الأولية وقطع الغيار المصنعة محليا بما يحقق العائد الاقتصادي للجانبين، كذلك تبادل الخبرات البحثية بين المراكز العلمية لدى البلدين لدعم وتطوير مخرجات التصنيع المحلي بما يحقق الاكتفاء الذاتي، إضافة لمشاركة متحدثين من الجانب التركي في الندوات والمحاضرات وورش العمل المصاحبة للمعرض لعرض التجربة والخبرات التركية في مجال التصنيع ونقل وتوطين التقنية".