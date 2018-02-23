الأسهم السعودية .. قوى شرائية في الساعة الأخيرة تعيد المؤشر فوق حاجز 7500 نقطة

عادت الأسهم السعودية إلى الربحية بعد جلستين من التراجع لتغلق عند 7525 نقطة بمكاسب 19 نقطة بنسبة 0.26 في المائة. جاء الارتفاع بالتزامن مع نمو السيولة 17 في المائة بزيادة 485 مليون ريال لتصل إلى 3.3 مليار ريال تقريبا. الارتفاع جاء في الساعة الأخيرة تقريبا مع دخول سيولة تركزت في المصارف والشركات القيادية لتنتشل السوق من مستويات 7459 نقطة وتعيدها فوق حاجز 7500 نقطة الذي يعد مهما لتعزيز شهية المخاطرة.

الحفاظ على المستويات الحالية مطلع الأسبوع المقبل سيجعله أفضل أداء من الأسبوع الجاري، خاصة أن هناك تصريحات إيجابية من قبل "مورجان ستانلي" بأن السعودية قامت بما يجب للانضمام إلى مؤشرها للأسواق الناشئة، إلا أن آراء المستثمرين مهمة لإدراج السوق المحلية مع الأسواق العالمية ضمن مؤشر تتابعه أموال تناهز ستة تريليونات ريال، ما يفتح السوق لفرص الحصول على أموال ضخمة أجنبية.

فنينا السوق ستواجه مقاومة عند 7550 نقطة بتجاوزها يسهل الوصول إلى 7700 نقطة، بينما الدعم عند 7500-7480 نقطة



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 7505 نقاط، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7528 نقطة رابحا 0.3 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7459 نقطة فاقدا 0.62 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7525 نقطة رابحا 19 نقطة بنسبة 0.26 في المائة. وارتفعت السيولة 17 في المائة بنحو 485 مليون ريال لتصل إلى 3.2 مليار ريال، بمعدل 33 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 29 في المائة بنحو 32 مليون سهم متداول لتصل إلى 144 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.28 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 18 في المائة لتصل إلى 98 ألف صفقة.



أداء القطاعات



تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المرتفعة "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.3 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.66 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.7 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 0.5 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.4 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 23 في المائة بنحو 757 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 20 في المائة بقيمة 639 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 14 في المائة بقيمة 450 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر "المصافي" الأسهم ارتفاعا بنسبة 9.8 في المائة ليغلق عند 35.37 ريال، يليه "سيسكو" بنسبة 4.9 في المائة ليغلق عند 12.15 ريال، وحل ثالثا "نماء" بنسبة 4.4 في المائة ليغلق عند 16.91 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "صادرات" بالنسبة القصوى ليغلق عند 242.40 ريال، يليه "ميدغلف للتأمين" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 22.75 ريال، وحل ثالثا "أسمنت ينبع" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 30.63 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 367 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، يليه "دار الأركان" بنسبة 11 في المائة بقيمة 365 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 314 مليون ريال بنسبة 10 في المائة.

*وحدة التقارير الاقتصادية