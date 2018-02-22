"الاستثمار" تشارك في معرض "أفد 2018"

تشارك الهيئة العامة للاستثمارتحت منظومة وزارة التجارة والاستثمار في معرض القوات المسلحة السعودية ممثلة في الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي القوات "أفد 2018" بدورته الرابعة تحت شعار "صناعتنا قوتنا"، وذلك خلال الفترة من 9 حتى 15 جمادى الآخرة 1439، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

من جهته، أوضح الأستاذ باسم بن عبدالله السلوم وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار للتسويق والاتصال أن هدفها من المشاركة بمعرض القوات المسلحة السعودية "أفد 2018" تمكين المستثمرين من الاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة ، باعتباره منصة التقاء للعديد من كبرى الشركات الوطنية والعالمية وعرض قدراتها التصنيعية داخل المملكة.

ولفت السلوم إلى أن الهيئة تسعى من خلال مشاركتها بمعرض "أفد 2018" الى توضيح دورها في خدمة المستثمرين وتعريفهم بأنظمة الاستثمار في المملكة، والتسهيلات التي تقدمها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لجذب الاستثمارات بما فيها المهتمة بمجال التصنيع.

وتعمل الهيئة العامة للاستثمار على تبني أفضل الممارسات والتقنيات التي من شأنها التسهيل على المستثمرين ممارسة الأعمال في المملكة، ومعالجة العديد من المعوقات والتحديات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مما يساهم في تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة كفاءات الخدمات الحكومية، وجعل المملكة من مصاف افضل دول العالم في سهولة ممارسة الأعمال.

وتأتي مشاركة هيئة الاستثمار في المعرض من خلال جناحها دعماً للفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الصناعات ، حيث يحتضن معرض "أفد 2018" تحت سقف واحد ما يقارب من 80 ألف منتج متوقع تصنيعه محلياً ، سيتم طرحه أمام رجال الاعمال والشركات والمصانع الوطنية، مما سيعزز المحتوى المحلي في الإنتاج.