ثقة الشركات الألمانية تتراجع أكثر من المتوقع في فبراير

أظهر مسح نُشرت نتائجه اليوم الخميس انخفاض ثقة الشركات الألمانية أكثر من المتوقع في فبراير شباط وإن ظلت عند مستوى مرتفع بما يشير إلى أن أكبر اقتصاد أوروبي يتجه لتحقيق نمو قوي في الربع الأول من العام الحالي.

وقال معهد ايفو الاقتصادي في ميونيخ إن مؤشره لمناخ الأعمال، الذي يستند إلى مسح شهري يشمل نحو سبعة آلاف شركة، انخفض إلى 115.4 من 117.6 في يناير كانون الثاني.

جاءت قراءة فبراير شباط دون متوسط تقديرات المحللين في استطلاع أجرته رويترز والذين توقعوا تراجع المؤشر إلى 117.0.

وقال رئيس المعهد كليمنس فوست إن معدل رضا الشركات عن الوضع الراهن لأعمالها انخفض لكن المؤشر لا يزال عند ثاني أعلى مستوى له منذ 1991.

وأضاف "يشير ذلك إلى نمو اقتصادي بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الأول".