أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه أحمد الخطيب اليوم أن السعودية ستستثمر 64 مليار دولار في الترفيه خلال السنوات العشر المقبلة، جاء ذلك خلال حفل اطلاق روزنامة الترفية 2018.

وقال الخطيب لدينا ٥٠٠ شركة سجلت كشركة منظمة في مجال الترفيه خلال سنة واحدة، مما يؤكد نمو قطاع الترفيه في السعودية، مؤكدا أن الهيئة أقامت في عام 2017 2200 فعالية وتهدف للوصول إلى 50 ألف فعالية في 2030، وقال إن قطاع الترفيه ساهم في توظيف 17 ألف مواطن ومواطنة في 2017 ونهدف للوصول إلى 220 ألف موظف، وأشار إلى أن الفعاليات أقيمت في 48 مدينة ومحافظة وتسعى الهئية لتغطية جميع المناطق في 2030.

وأضاف الخطيب: "في السابق كان المستثمرون يذهبون إلى خارج المملكة حتى ينتجون أعمالهم لتعرض داخل السعودية، واليوم سيحدث التغيير وسيتم توطين كل مايتعلق بالترفيه، وأقمنا عدة شراكات مع بعض الجهات الحكومية كهيئتي السياحة والرياضة إضافة إلى العديد من الشركات خلال روزنامة 2018، ونحن لانتحدث عن خطط.. بدأ التنفيذ وسنستمر حتى نصل للمستوى المأمول ونحقق أعلى المعايير العالمية".

