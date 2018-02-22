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رسومات بيانية وإنفوجرافيك
2.3 تريليون ريال أصول المصارف السعودية بنهاية 2017 .. نمت 2.2 %
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
2.3 تريليون ريال أصول المصارف السعودية بنهاية 2017 .. نمت 2.2 %
الخميس 22 فبراير 2018
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