«الطيران المدني» تلغي عقد «شانجي» لإدارة مطار جدة .. وتؤكد: التشغيل التجريبي في موعده

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، إنهاء علاقتها التعاقدية مع التحالف المكون من شركة مطارات شانجي الدولية والشركة السعودية للمساندة البحرية، لإدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في محافظة جدة، وذلك بعد مراجعة داخلية للاتفاقية الموقعة مع التحالف، وطرح المشروع مجدداً للمنافسة العامة.

ووفقا لبيان للهيئة، تلقت "الاقتصادية" نسخة منه ، فإن القرار يأتي بعد أن تبين للهيئة وجود بعض الملاحظات الرئيسة التي تتطلب إعادة النظر في ترسية هذا المشروع للتحالف، مشيرة إلى أن هذا القرار يتوافق مع الشروط التعاقدية الموقعة بين الطرفين.

وأشارت الهيئة إلى أن شروط المنافسة العامة الجديدة لهذا المشروع ستستوفي المتطلبات حسب أفضل الممارسات وسيتم إعلانها بما يحقق أعلى درجات الشفافية والعدالة ، وستكشف الهيئة عن كافة تفاصيل المنافسة الجديدة في القريب العاجل.

وأكدت أن هذا الإجراء لن يؤثر في الجدول الزمني المحدد للافتتاح الأولي والتشغيل التجريبي لمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في مايو المقبل. في المقابل، أكد التحالف المكون من شركة مطارات شانجي الدولية والشركة السعودية للمساندة البحرية، في بيان منفصل أنه تلقى إشعارا بالإلغاء من الهيئة.

وبحسب "رويترز" ، قالت الشركتان، إن "التحالف يؤكد التزامه الكامل بطلب تقديم العروض الصادر عن الهيئة، وأنه قام بتقديم كافة المستندات المطلوبة بغرض مراجعتها من قبل الهيئة، كما حصل على كافة الاعتمادات المسبقة قبل الفوز بعقد التشغيل والإدارة".

ونوه التحالف بأن الهيئة قد قررت إنهاء الاتفاقية استنادا إلى اتفاقية الإدارة والتشغيل التي تقضي بحقها في إنهاء الاتفاقية دون إبداء أسباب.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني، قد أرست العقد في نيسان (أبريل) الماضي لفترة تصل إلى 20 عاما، في الوقت الذي أحيلت فيه إدارة بعض المطارات في السنوات الماضية إلى شركات أجنبية، في إطار مسعى أوسع للخصخصة سيتضمن في نهاية المطاف بيع حصص في المطارات نفسها.

ومنحت عقدا للبناء والنقل والتشغيل لمطار جديد في المدينة المنورة لكونسرتيوم يضم "تي.إيه.في إيربورتس هولدنج" و"الراجحي القابضة" في 2011 ثم اختارت بعد ذلك الكونسرتيوم نفسه لتطوير وتشغيل مطارات في ينبع والقصيم وحائل.

وأرست عقدا لإدارة وتشغيل المدرج 5 الجديد في مطار الرياض على شركة دبلن إيربورت أوثوريتي في 2016.