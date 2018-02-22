24 صانع قرار يطرحون أوراق عمل في ملتقى ريادة الأعمال لمعهد الملك سلمان

يستقطب الملتقى الثاني لريادة الأعمال "التنوع الاقتصادي بدعم الإبداع والابتكار وتطوير التقنية وترخيصها وريادة الأعمال"، الذي يقام في الرياض في الفترة من 19 حتى 21 مارس المقبل بتنظيم معهد الملك سلمان لريادة الأعمال، مجموعة من صانعي القرار والمتحدثين المختصين في قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مجموعة من الوزراء ورؤساء الهيئات في المملكة من خلال ثماني جلسات سيقدم من خلالها 24 متحدثاً محلياً ودولياً أوراق عملهم على طاولة الملتقى.
وأكد الدكتور نبيل الحارثي، رئيس اللجنة العلمية للملتقى، أنه قد تم اختيار أوراق العمل والمتحدثين بناء على خبرتهم وتخصصهم في مجالات متعددة تسهم في زيادة الوعي بأهمية ريادة الأعمال وإعطاء الفرص والدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع حاجات المملكة في الفترة المقبلة.
وأوضح الحارثي، أن هناك ثماني جلسات في الملتقى تتواءم مع المتغيرات الاقتصادية الحالية في قطاع ريادة الأعمال ومنها، أهمية رأس المال البشري في تطوير ريادة الأعمال "التعليم، الجامعات"، تطوير منظومة الإبداع والابتكار الملكية الفكرية وترخيص وتطوير التقنية والنمذجة وريادة الأعمال "التشريعات، الأنظمة، الدعم اللوجستي"، الذكاء الاصطناعي وأهميته في مشاريع ريادة الأعمال المستقبلية، الاستثمار والتمويل "المستثمرين النبلاء، صناديق الدولة"، تسويق براءات الاختراع ودورها في التنوع الاقتصادي، الاتجاهات في ريادة الأعمال ضمن رؤية 2030 "الطاقة، الترفيه"، تحفيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص بما يضمن التنوع الاقتصادي.
وسيضم الملتقى نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين المختصين في محاور الملتقى ومن بينهم، الدكتور جوردان كانويل، رئيس مركز ريادة الاعمال في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وديمة اليحيى، المشرف العام المكلف لوحدة التحول الرقمي، إضافة إلى الدكتور خالد السبتي، رئيس هيئة تقويم التعليم في السعودية، والدكتورة لطيفة العبد الكريم التي سوف تتحدث عن مجال الذكاء الاصطناعي وأهميته في مشاريع ريادة الأعمال، و الدكتور نبيل كوشك عميد كلية محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، وغيرهم من المتحدثين وأصحاب التجارب الأكاديمية والعملية من الرواد في مجال ريادة الأعمال.
وتبذل المملكة جهوداً كبيرة لتنمية الاقتصاد السعودي، إذ يعدّ قطاع ريادة الأعمال واحداً من روافدها الاقتصادية، كما تعدّ المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو الاقتصادي، حيث تعمل على إيجاد فرص وظيفية للشباب السعودي كما تسهم في خلق أفكار وابتكارات جديدة في مجال الأعمال، لذا تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين أهمية كبرى لمجال الابتكار وريادة الاعمال لما له من عوائد على الاقتصاد المعرفي والتنموي للمملكة وتنفيذاً لرؤية 2030 والتحول الوطني 2020، عن طريق تطوير البرامج الدراسية، دعم مجال الابتكار والتطوير، استقطاب الخبراء والمتحدثين في ريادة الأعمال، دعم الملكية الفكرية وعرض الأفكار والتجارب والطرق للوصول لمستقبل أفضل، لذا يسعى معهد الملك سلمان لريادة الأعمال وجامعة الملك سعود إلى تعزيز كل ما يخدم ويطور قطاع ريادة الأعمال وتمكينها لتكون داعماً للرؤية المستقبلية الطموحة للمملكة.
- 7.2 مليار ريـال تكلفة فاتورة الكهرباء لمنشآت «التعليم» سنويا
- «الطيران المدني» تلغي عقد «شانجي» لإدارة مطار جدة .. وتؤكد: التشغيل التجريبي في موعده
- 24 صانع قرار يطرحون أوراق عمل في ملتقى ريادة الأعمال لمعهد الملك سلمان
- بدء استقبال عروض الشركات لتشغيل السفن والكروزات السياحية منتصف مارس
- «ميزوهو» الياباني مستشارا ماليا لتخصيص قطاع توزيع المياه في السعودية
- الأسهم السعودية تستقر عند 7505 نقاط بأقل سيولة في 3 أشهر
- «نمو» تصعد 1.7 % مع زيادة كميات التداول 68 %
- الصندوق السيادي البحريني يجري محادثات للاستثمار في «رؤية - سوفت بنك»
- المفوضية الأوروبية تغرم شركات سيارات 546 مليون يورو
- «إيبردرولا» الإسبانية تستثمر 32 مليار يورو في مشاريع الطاقة المتجددة
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار اقتصادية
- محلية
- 24 صانع قرار يطرحون أوراق عمل في ملتقى ريادة الأعمال لمعهد الملك سلمان
أخبار اقتصادية- محلية
- مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض سياسات الأهلية والاستحقاق لـ "حساب المواطن"
- تعديل 3 مواد من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة
- السوق المحلية تستعد لدخول السيارات الكهربائية بعد 6 أشهر
- المصارف تستعد لإيقاف التعامل بالريال الورقي واستبداله بـ "المعدني" تدريجيا
- المالية: لا ضرائب أو رسوم جديدة في 2018
- خطة لملاحقة التستر التجاري.. إلزام جميع المحال بنقاط البيع نهاية 2017
- إعادة فوائد المصارف للمسجلين في قوائم انتظار الصندوق العقاري بأثر رجعي
- بعد شهر من التشغيل التجريبي.. إطلاق نظام «إيجار» رسميا الإثنين
- إعادة السماح بشراء القمح من المزارعين بحد أعلى 700 ألف ريـال
- "المالية": لا صحة لتأجيل الرسوم على الوافدين.. وتعديلات محتملة في تطبيق "التوازن المالي"
أضف تعليق