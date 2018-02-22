بدء استقبال عروض الشركات لتشغيل السفن والكروزات السياحية منتصف مارس

ينتظر أن تبدأ الهيئة العامة للموانئ، في استقبال عروض الشركات للحصول على تراخيص تشغيل السفن والكروزات البحرية السياحية بحلول منتصف آذار
(مارس) المقبل، أي بعد ثلاثة أسابيع من الآن، وفقا لما أكده لـ"الاقتصادية" مسؤول في الهيئة، مشيرا إلى أن الموانئ المخصصة لاستقبال هذه الكروزات جاهزة.
وقال المسؤول - طلب عدم ذكر اسمه – إن عمل الموانئ المخصصة لاستقبال الكروزات (السفن الضخمة) سيبدأ على عدة مراحل، أولها ميناء ضبا الذي تبلغ طاقته الاستيعابية ستة آلاف شخص، ثم ميناء ينبع الذي تبلغ طاقته الاستيعابية أربعة آلاف شخص،
وجدة كمرحلة ثالثة، لكن نظرا لازدحام ميناء جدة سيستخدم درة العروس كميناء للسياح، في حين سيعمل ميناء جيزان وموانئ أخرى كخطة مقبلة.
وفي السياق، أشارت الهيئة العامة للموانئ خلال ورشة عمل تطوير المسارات السياحية البحرية في جدة، أمس، إلى أن آليات تنفيذ البرنامج السياحي البحري، تعمل بالتكامل والتنسيق بين كافة القطاعات ذات العلاقة قبل انطلاق الرحلات بفترة كافية، إضافة إلى إدخال معلومات السائحين الدوليين في النظام قبل وصول السفينة الميناء، وتنظيم نزول وصعود الركاب من وإلي السفينة ومتابعتهم حتى استيفاء إجراءات قدومهم ومغادرتهم.
وذلك علاوة على فصل المسارات المخصصة لهم عن مسارات الركاب الآخرين، وتخصيص كوادر من الجوازات والجمارك والجهات الأخرى لديهم مهارات التعامل مع السائحين، إضافة إلى تحديد مسار الرحلة بجدول زمني والالتزام بتطبيقه، والمتابعة والتقييم أثناء الرحلات بمشاركة الجهات ذات العلاقة.
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