"البنك الأول" يربح 326.5 مليون خلال الربع الرابع من 2017

أعلنت البنك الأول النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31-12-2017 (اثنا عشر شهراً) حيث حقق البنك صافي ربح قدره 1.3 مليار ريال مقابل 1,064 مليار في العام السابق بزيادة قدرها 25%. وبلغ صافي ربح البنك خلال الربع الأخير من 2017، 326.5 مليون ريال مقابل خسارة 249.3 مليون في الربع المماثل من العام السابق بزيادة قدرها 11%. وعزى البنك سبب الارتفاع خلال الربع الحالي بسبب إنخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 48.4% ويرجع ذلك بشكل رئيسي لإنخفاض كل من مخصص خسائر الائتمان، والمصاريف العمومية والإدارية، الإيجارات ومصاريف المباني بالإضافة إلى رواتب ومصاريف الموظفين. قابله جزئياً إرتفاع في مصاريف الاستهلاك والإطفاء. من جانب آخر إرتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة .1.7%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إرتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، قابله جزئياً انخفاض في الارباح الناتجة من بيع الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة، دخل الأتعاب والعمولات، دخل المتاجرة بالإضافة إلى أرباح تحویل عملات أجنبية.