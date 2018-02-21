"المفوضية الأوروبية" تغرم شركات في قطاع السيارات مبلغ 673 مليون دولار

غرمت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء شركات لصناعة السيارات مشاركة في أربعة تحالفات احتكارية (كارتل) مبلغ 546 مليون يورو (673 مليون دولار).

وقالت المفوضية: "إن التحالفات تتعلق بالشحن البحري لسيارات جديدة و تصنيع شمعات الاحتراق (بوجيهات) و إمداد أنظمة المكابح، مضيفة أن مثل هذا التواطؤ غير القانوني يؤدي لزيادة أسعار السيارات ويضر بالقطاع".

وقالت مفوضة شؤون المنافسة الأوروبية مارجريت فيستاجر: "هذه التحالفات تضر في النهاية بالمستهلك الأوروبي وتؤثر بصورة عكسية على المنافسة في قطاع السيارات الأوروبي، الذي يعمل به نحو 12 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي".

ومن المقرر تغريم شركة من تشيلي وثلاث شركات من اليابان وشركة نرويجية-سويدية 395 مليون يورو على خلفية إدارتهم تحالف في الفترة ما بين 2006 و 2012 في السوق من أجل شحن السيارات والشاحنات والجرارات والمركبات الكبيرة الأخرى حول العالم.

وأوضحت المفوضية أن "نحو نصف المركبات التي تم تداولها بين الاتحاد الأوروبي وبقية أنحاء العالم عام 2016 قامت هذه الشركات بنقلها".

وأشارت المفوضية إلى أنه فيما يتعلق بالبوجيهات، "اتفقت شركة بوش الألمانية وشركتان دينسو وان جيه جي اليابانيتين على احترام أسواق كل منهم وتنسيق بعض أساليب المبيعات، موضحة أن شركة دينس وهى من كشفت التحالف، وتم تغريم الشركتين المتبقيتين 76 مليون يورو".

كما علمت المفوضية أيضاً بشأن تحالفين أخرين في السوق يتعلقان بأنظمة المكابح، عملا في الفترة من 2007 و 2011، وتم تغريم الشركات المشاركة فيهما 75 مليون يورو.