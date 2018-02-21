إيبردرولا الإسبانية تعتزم استثمار 32 مليار يورو خلال 4 سنوات

قالت شركة الطاقة الإسبانية العملاقة إيبردرولا اليوم الأربعاء إنها ستستثمر 32 مليار يورو (39.4 مليار دولار) على مدار السنوات الأربع المقبلة، أغلبها في الشبكات والطاقة المتجددة وعقود شراء الطاقة في المكسيك.

وذكرت الشركة في بيان أنها تأمل بتسجيل صافي ربح يتراوح بين 3.5 مليار و3.7 مليار يورو في 2022. وتمد إيبردرولا أكثر من 30 مليون شخص بالطاقة في دول مختلفة من بينها إسبانيا والولايات المتحدة وبريطانيا.

جرى الإعلان عن التوقعات في إطار تحديث استراتيجية لأربع سنوات نُشر بالتزامن مع الأرباح السنوية التي أظهرت تراجع الأرباح الأساسية بنسبة 7.8 بالمئة متأثرة بموجة جفاف في إسبانيا وانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني أمام اليورو.

وتراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية في إسبانيا نتيجة شح الأمطار في 2017. وتسببت موجة الجفاف العنيفة بشبه جزيرة ايبيريا في انخفاض مسنوب المياه بالأنهار وتدمير المحاصيل.

وانخفضت أرباح الشركة التي تتخذ من إقليم الباسك مقرا إلى 7.32 مليار يورو قبل الفائدة والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين، لتأتي دون التوقعات في استطلاع لرويترز والتي بلغت 7.7 مليار يورو.

وارتفع صافي الربح 3.7 بالمئة إلى 2.8 مليار يورو، مقارنة مع 2.59 مليار يورو توقعها استطلاع رويترز، مدعوما بمكاسب رأسمالية نتيجة إصلاحات ضريبية في الولايات المتحدة.

وقالت إيبردرولا إنها أوصت بتوزيع 0.32 يورو للسهم عن 2017، مضيفة أن توقعاتها لأرباح 2022 تتضمن توزيعات بواقع 0.4 يورو للسهم عن ذلك العام.

