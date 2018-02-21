ابن ترمب: رئاسة والدي كلفت شركته ملايين الدولارات

ذكر الابن الاكبر للرئيس الامريكي، دونالد ترامب أن رئاسة والده كلفت شركة العقارات التي تملكها الاسرة مبلغا ضخما من المال في صورة أعمال تجارية مفقودة، رافضا انتقادات بأن الاسرة تتكسب من المنصب.

ويقوم دونالد ترامب الابن، وهو القائم بأعمال رئيس منظمة "ترامب" العالمية بزيارة تستغرق أسبوعا إلى الهند لبيع عقارات فاخرة لترامب في البلاد.

وقال ترامب الابن لصحيفة (تايمز أوف إنديا) اليومية إن الشركة لا توقع اتفاقيات جديدة مع شركاء تجاريين خارج أمريكا، طالما أن ترامب مازال في المنصب، لتفادي تضاربات أخلاقية محتملة.

وأضاف "إننا نمتنع عن إبرام أي اتفاقيات جديدة، بينما يتولى والدي المنصب. إننا نرفض اتفاقيات بقيمة مئات الملايين من الدولارات في مختلف أنحاء العالم".

وأضاف أن منظمة ترامب بنت خط أنابيب ضخما ، من خلال صفقات تمت عبر تسويق كثيف ومفاوضات خلال عقد من الزمان ، لكن هذا لا يمكن التوقيع عليه الان.

وسيقوم رجل الاعمال بزيارة إلى مشروعات ترامب العقارية في أربع مدن هندية، بالاضافة إلى تناول النبيذ والعشاء مع هنود أثرياء، كانوا قد حجزوا شقق ترامب. وسيلقي أيضا خطابا بشأن السياسة الاجنبية في فعالية ، سيكون فيها رئيس الوزراء ناريندرا مودي المتحدث الرئيسي .

وأشار نشطاء ووسائل الاعلام إلى تضارب المصالح المحتمل، خلال زيارة ترامب الابن إلى الهند، مما يثير مخاوف بشأن أنشطة تجارية لوالده، مختلطة مع سياسة أجنبية أمريكية.

