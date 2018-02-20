رئيس الأبحاث في أوبك: فائض نفط يناير 74 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات

قال عائض القحطاني رئيس الأبحاث في أوبك اليوم الثلاثاء: "إن فائض مخزونات النفط انخفض كثيراً على مدار العام المنصرم ليصبح 74 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات في يناير لأسباب منها اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده أوبك".

وقال القحطاني في مؤتمر للصناعة: "إن مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي كانت 340 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات في يناير 2017 قد نزلت إلى 74 مليون برميل في الشهر الماضي".

تخفض منظمة أوبك الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً بموجب اتفاق مع روسيا ومنتجين مستقلين آخرين، ويسري الاتفاق الذي بدأ قبل عام حتى نهاية 2018.

وتستهدف أوبك خفض المخزونات إلى متوسط خمس سنوات لكن السعودية أشارت إلى احتمال تعديل ذلك الهدف.