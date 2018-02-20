ملاذ : المتحصل من إكتتاب أسهم حقوق الأولوية بلغ 380 مليون ريال

أعلنت ملاذ للتأمين التعاوني عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية الذي تم خلال الفترة من 9 إلى 19 أكتوبر 2017 حيث المبلغ المتحصل من الإكتتاب 380.000.000 ريال.