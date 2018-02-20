ملاذ : المتحصل من إكتتاب أسهم حقوق الأولوية بلغ 380 مليون ريال

أعلنت ملاذ للتأمين التعاوني عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية الذي تم خلال الفترة من 9 إلى 19 أكتوبر 2017 حيث المبلغ المتحصل من الإكتتاب 380.000.000 ريال.
أخبار الشركات- محلية
- "سامبا" يقر صرف بدل غلاء معيشه لموظفيه وتحمل ضريبة القيمة المضافة
- سعود بن ثنيان يترجل من "سابك" بعد 15 عاما من رئاسة مجلس إدارتها
- وزير المالية لـ "الاقتصادية": إعلان طرح صكوك للأفراد محليا خلال أسابيع
- "أسواق عبدالله العثيم" تحقق صافي ربح بـ 448 مليون ريال عن العام المالي 2017
- مصرف الراجحي يعلن تحقيق اعلى ارباح ربعية في تاريخه بلغت 2.3 مليار ريال
- "السوق المالية": طرح أسهم شركة "عوازل" للاكتتاب العام
- "صافولا": تعيين بندر حموه رئيسا تنفيذيا لشركة "بنده"
- بدء الاكتتاب في صندوق «الراجحي ريت» مطلع يناير.. ولمدة 10 أيام
- 131 مليون ريال صافي أرباح "أسواق عبدالله العثيم" في نهاية النصف الأول من2017
- "تطوير لخدمات النقل التعليمي" تدعو أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي
أضف تعليق