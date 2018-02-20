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أخبار الشركات- محلية

ملاذ : المتحصل من إكتتاب أسهم حقوق الأولوية بلغ 380 مليون ريال

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت ملاذ للتأمين التعاوني عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية الذي تم خلال الفترة من 9 إلى 19 أكتوبر 2017 حيث المبلغ المتحصل من الإكتتاب 380.000.000 ريال.

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