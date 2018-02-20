انتهاء اجراءات طرح صكوك "معادن للفوسفات" بنحو مليار دولار

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن إنهاء اجراءات طرح صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لشركتها التابعة "شركة معادن للفوسفات" بمبلغ 3.5 مليار ريال (933.333.000 دولار) والطرح يتضمن 3.500 صكا بقيمة اسمية مقدارها 1.000.000 ريال لكل صك.

وتهدف (معادن) من هذا الطرح استبدال جزء من الدين القائم على شركتها التابعة (شركة معادن للفوسفات) علما بأن الصكوك هي من نفس الفئة وغير مضمونة ومقومة بالريال كما أن هذا الطرح خاص ومقصور على البنوك التجارية والمؤسسات المالية.

وعائد تلك الصكوك المتوقع يبلغ 135 نقطة أساس فوق سعر الاقراض الداخلي للبنوك السعودية (سايبور) علما بأن مدة الاستحقاق لهذه الصكوك تبلغ سبع سنوات تسدد على دفعة واحدة. ويتم استرداد الصكوك إما في التاريخ المجدول أو لسبب متعلق بالضرائب (بناء على خيار المصدر) أو في حالة التغير في السيطرة (بناء على خيار حملة الصكوك). وستعلن الشركة لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص.

الجدير بالذكر أن شركة معادن للفوسفات هو مشروع مشترك بين شركة التعدين العربية السعودية (معادن) والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 70% لمعادن و 30% لسابك.