ولي العهد يرعى غدا حفل تخريج الدفعة الـ 93 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية

يرعى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع غدا حفل تخريج الدفعة (93) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية بعد أن أكملوا جميع المتطلبات التعليمية والتدريبية لينالوا شرف خدمة وطنهم المعطاء وأرضه الطاهرة. وأعرب قائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن خالد اللعبون عن سعادته وغبطة جميع منسوبي الكلية بتشريف ولي العهد حفل تخريج الدورة (93) وقال "بهذا اليوم تكتمل فرحة أبنائنا الخريجين بعد أن قطفوا ثمار جهدهم خلال فترة دراستهم في الكلية".

وأكد اللواء اللعبون أن المملكة قد خطت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خطوات كبيرة نحو الرقي والتقدم والتطور والازدهار والأمن والاستقرار وتحقيق الرفاهية للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات على جميع الأصعدة كما حققت سجلا حافلا من العطاء والإنجاز توج بصدور العديد من الأوامر الملكية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن لتحقيق النهضة والتطور والتنمية الشاملة لهذه البلاد المباركة. وأشار إلى ما تحظى به كلية الملك فيصل الجوية من دعم وتوجيه ومتابعة من ولاة أمرنا. سائلا الله أن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. واختتم اللواء الركن اللعبون تصريحه مهنئاً الطلبة الخريجين ومتمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.