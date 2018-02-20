الملك يبحث مع رئيس الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي تطورات الأحداث

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إد رويس. وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين السعودية وأمريكا وبحث تطورات الأحداث في المنطقة. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.

كما حضره عضو الكونجرس الأمريكي بول كوك، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل وعدد من المسؤولين.